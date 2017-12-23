banner107
banner69
4 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
23 0
 
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
55 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
16 0
22 0
14 0
19 0
banner108

Lefkoşa’da yasadışı sanal bet iddiası

banner27

Lefkoşa’daki Sumi Restoran’ın müşterilerine açık olan internetini kullanan Barış İnan’ın; oluşturmuş olduğu sanal para programı ile yasadışı sanal bet sitelerine sanal para sağladığı ortaya çıktı

banner109
Lefkoşa’da yasadışı sanal bet iddiası
banner87

Evrim KAMALI
Lefkoşa’da bir restoranın internetini kullanarak yasadışı bahis sitelerine giriş yaptığı tespit edilen zanlı Barış İnan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez huzurda bulunan zanlı Barış İnan’ın Lefkoşa’da faaliyet gösteren Sumi Restoran isimli iş yerinin müşterilerine açık olan internetini kullanarak oluşturmuş olduğu sanal para programı ile yasadışı sanal bet sitelerine sanal para sağladığı şüphesi ile tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında 6 bilgisayar, 18 cep telefonunun emare yapıldığını ayrıca para transferlerinin yapıldığı düşünülen 13 banka hesabının ise takibe alındığını söyledi. Polis çavuşu Yahya Suiçmez mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve alınan emarelerin ve banka dökümlerinin inceleneceğini belirterek tahkikat maksatlı zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.