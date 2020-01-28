Lefkoşa’da bomba paniği

Ortaköy’de bir bahçe duvarı üzerinde duran sırt çantası, kısa süreliğine bomba paniği yarattı. Çantanın bir restoranın paket servis elemanına ait olduğu ortaya çıktı

Ortaköy ışıkları ile Lemar Süpermarket arasındaki yolda, bir bahçe duvarı üzerinde duran sırt çantası, kısa süreliğine bomba paniği yarattı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, Ortaköy trafik ışıkları ile Lemar’a kadar olan yolu trafik akışına kapattı, olay yerine bomba imha uzmanları geldi.

Çantanın içinde patlayıcı olmadığı bir restoranın paket servis elemanına ait olduğu anlaşıldı.

Çanta ve sahibi olduğu belirtilen paket servis elemanı polis eskortıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Yol yeniden trafiğe açıldı.