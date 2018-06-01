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Lefkoşa’da Asayiş ve Huzur Operasyonu

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Lefkoşa’da polis dün akşam “asayiş ve huzur operasyonu” düzenledi; trafikte kontrol ettiği 500 araçtan 114’ünün sürücüsü hakkında işlem yaptı, 3 aracı trafikten men etti ve kumarhanelerde 12 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Lefkoşa’da Asayiş ve Huzur Operasyonu
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Polis basın bültenine göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, dün akşam 20.00 - 23.00 saatleri arasında asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleriyle kumarhaneler kontrol edilirken, yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerince 500 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 114 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Trafik kontrollerinde 3 araç da trafikten men edildi.

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