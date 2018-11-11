Lefkoşa’da asayiş operasyonunda 106 araç sürücüsü rapor edildi

Lefkoşa’da 9 Kasım – 10 Kasım tarihlerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında trafik ve CÖŞ ekiplerinin katıldığı operasyon sonucu araçlarda denetimler yapıldı. Denetimler sonucu bir araçta tecavüzü alet (sopa) tespit edilerek araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin 400 araçta yaptıkları kontroller sonucu ise suç işlediği tespit edilen 106 araç sürücüsü rapor edilirken iki araç ise trafikten men edildi.