banner255
Bu araç kaç kişilik
Bu araç kaç kişilik
12 0
Gönyeli zevkten dört köşe
Gönyeli zevkten dört köşe
34 0
 
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
132 0
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
49 0
39 0
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
29 0
Çeyrek asır buluşması
Çeyrek asır buluşması
56 0
banner82

Lefkoşa’da 103 ve İskele’de 46 araç sürücüsü rapor edildi

banner27

Önceki gün 20.00-00.00 saatleri arasında; Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

banner262
Lefkoşa’da 103 ve İskele’de 46 araç sürücüsü rapor edildi
banner215

 

Lefkoşa’da gerçekleşen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyon, kahvehaneler, bir derneğe ait bina ve yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi, Otobüs Terminal Bölgesi kontrol edilerek denetimler yapıldı.

Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

İki kahvehane ve 1 dernek binasında yapılan denetimlerde ise yetkili makamdan izinsiz şans oyun makinesi bulundurdukları ve kumar oynattıkları tespit edildi.

Bahse konu iş yerleri işletmecileri ile şans oyun makinelerini tedarik ettiği tespit edilen bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik Ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, toplam 750 araç kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 103 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 5 araç trafikten men edilerek, 2 kişi ise tutuklandı.

İskele’de gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik Ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise, toplam 325 araç kontrol edilmiş olup, 46 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.