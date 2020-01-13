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Lefkoşa'yı yasa boğan ölüm

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Lefkoşa'yı yasa boğan ölüm

27 yaşındaki Cansu Özkan, bugün sabah Lefkoşa'daki evinde ölü bulundu.

Özkan’ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi Müdür Muavini olarak görev yapan Ferdiye Sav’ın kızı Cansu Özkan’ın beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesi, ailesi ve sevenlerini hem şoka uğrattı hem de yasa boğdu,

Kalp krizi geçirdiği şüphelenilen Cansu Özkan’ın bir ay önce mide ameliyatı olduğu öğrenildi.

Sabah kızını uyandırmaya giden annesi Ferdiye Sav tarafından yatağında ölü bulunan Cansu Özkan’ın herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı ifade edildi.

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