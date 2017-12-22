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Lefkoşa Trafik Ekiplerinden şok şafak operasyonu.

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Bu sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Ekiplerinden Lefkoşa çıkış yollarında eş zamanlı olarak yapılan şok bir operasyonla büyük bir denetim gerçekleştirildi.

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Lefkoşa Trafik Ekiplerinden şok şafak operasyonu.
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Polis ekiplerinin sabah 06 ile 08 saatleri arasında yaptıkları sürpriz operasyonda 2 saat içinde 30 araç rapor edildi. Özellikle işçi taşıyan araçların ve sürücülerin kanunlara riayet etmediği bir çok araca da el konulduğunu açıklayan yetkililer ehliyetsiz, sigortasız ve araç kapasitesinin çok üzerinde yolcu taşıyan araçlara gerekli cezai müeyyideyi uyguladıklarını ve şok operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Operasyona Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ, Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan, Trafik Şubesi Bölüm Kolu Amiri Müfettiş Muavini Mustafa Berksan’da katıldı.

Polisin geniş çaplı operasyonunu gören vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken yollarımızda trafik yüzünden ölümlerin bitmesi için bu denetimlerin artarak devam etmesi gerektiğini belirtti. 

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