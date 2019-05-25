 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
8 0
Şampiyon YDÜ
Şampiyon YDÜ
23 0
 
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
17 0
39 0
15 0
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
25 0
38 0
banner82

Lefkoşa sanayi bölgesinde yangın

banner27

banner262
Lefkoşa sanayi bölgesinde yangın
banner267

 

 Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde, LTB'ye ait yeni mezbaha binasının bulunduğu bölgede yarım dönümlük arazi içeride bulunan çöp ve molozlar, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangında yandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları sürüyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.