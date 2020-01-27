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Lefkoşa Ortaköy'de şüpheli çanta paniği

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Lefkoşa Ortaköy'de şüpheli çanta paniği

LEFKOŞA ORTAKÖY’DE ŞÜPHELİ ÇANTA YÜZÜNDEN CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

 Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde bulunan ve şüpheli görülen bir çanta yüzünden cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Bir kişi tarafından unutulduğu anlaşılan çantadan, giysi çıktı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bugün öğleden sonra Ortaköy'de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde Class Oto adlı iş yeri önünde şüpheli görülen bir çanta bulundu.
Polis bunun üzerine caddeyi geçici olarak trafiğe kapattı. 
Alınan polisiye tedbirlerin ardından, söz konusu çantanın bir kişi tarafından işe giderken unutulduğu ve içinde giysiler olduğu tespit edildi.
Çantanın sahibi söz konusu şahıs, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine

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