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Lefkoşa- Mağusa anayolunda yangın

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Lefkoşa- Mağusa anayolunda yangın
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Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun kuzey kısmında Dörtyol- Korkuteli köyler arasında meydana yangın sonucunda yaklaşık 30 dönümlük arazideki balyalar kül oldu.

Bugün saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun kuzey kısmında Dörtyol- Korkuteli köyleri arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye ve bölge halkından iki traktör ile müdahale ediliyor. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 30 dönümlük alanda bulunan anız ve yaklaşık 52 adet  rulo balyalar yandı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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