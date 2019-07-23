 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
19 0
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
801 0
 
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
Jaguar sahibi abimizin suçu yok, araba uzun
73 0
Doğukan göğsümüzü kabarttı
Doğukan göğsümüzü kabarttı
55 0
ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’ hizmete açıldı
ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi’ hizmete açıldı
16 0
Herkesi büyülediler
Herkesi büyülediler
49 0
Mesarya testten geçti
Mesarya testten geçti
263 0
banner82

Lefkoşa-Mağusa Anayolunda kaza

banner27

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Lefkoşa-Mağusa Anayolunda kaza
banner267

 

Polisin verdiği bilgiye göre, Haspolat yakınlarında meydana gelen kaza, bir aracın diğer araca arkadan çarpmasıyla yaşandı.

Gazimağusa istikametinden Lefkoşa’ya seyreden Bekir Yücedal (E-50) yönetimindeki TGF 166 plakalı araç, Sedat Sedatgil (E-32) yönetimindeki HZ 856 plakalı van araca arkadan çarptı.

Çarpanın etkisiyle HZ 856 plakalı van araç yoldan çıkarak yan kısmı üzerine devrilirken, diğer araç da yol kenarına savruldu.

Yücedal ve Sedatgil’in hafif yaralandığı, yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne müşahede altına alındığı belirtildi.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.