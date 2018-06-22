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Lefkoşa-Girne anayolundaki yangında 70 dönüm arazi ve ağaçlar yandı

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Lefkoşa-Girne anayolundaki yangında 70 dönüm arazi ve ağaçlar yandı
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Lefkoşa-Girne anayolunda bugün öğle saatlerinde çıkan yangında 30’dan fazla ağaç zarar gördü.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa -Girne Anayolu 1 ile 2’nci kilometreleri ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Yaklaşık 70 dönümlük anız, 50 yuvarlak balya, 30 çam, 2 servi ve akasya ağacına zarar veren yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
ALSANCAK’TA ÖLÜM
21 yaşındaki İbrahim Yiğit (E-21) bu öğleden sonra Alsancak'ta çalıştığı inşaatta hayatına son verdi. 
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor

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