Lefkoşa-Girne anayolundaki yangında 70 dönüm arazi ve ağaçlar yandı

Lefkoşa-Girne anayolunda bugün öğle saatlerinde çıkan yangında 30’dan fazla ağaç zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa -Girne Anayolu 1 ile 2’nci kilometreleri ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yaklaşık 70 dönümlük anız, 50 yuvarlak balya, 30 çam, 2 servi ve akasya ağacına zarar veren yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ALSANCAK’TA ÖLÜM

21 yaşındaki İbrahim Yiğit (E-21) bu öğleden sonra Alsancak'ta çalıştığı inşaatta hayatına son verdi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor