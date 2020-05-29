Lefkoşa'daki kazada baba-oğul yaralandı

Araç sürücüsünün Ortaköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmesiyle yaşanan kazada baba - oğul yaralandı

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde saat 14.45 sıralarında meydana gelen kazada bir salon araç refüjdeki direğe çarparak takla attı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 14.45 sıralarında Lefkoşa'da Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde 39 yaşındaki Gaygysyz IMAMOV yönetimindeki JV 964 plakalı araç ile Ortaköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmesiyle yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Cesur IMAMOV'un tedavisi halen LDH de sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.