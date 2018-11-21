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Lefkoşa'da yürekler ağza geldi

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Lefkoşa'da yürekler ağza geldi
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Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirirken ölüm olmaması sevindirdi.

Görenleri şaşkına çeviren kaza, saat 20.15 sıralarında yaşandı.

Lefkoşa’nın tanınmış avukatlarından 68 yaşındaki Tahir Seroydaş'ın kullandığı KA 463 plakalı aracı ile Osman Paşa Caddesi üzerinde ilerlediği sırada aracın kontrolünü kaybederek önce kaldırıma çıktı, daha sonra ise cadde üzerinde bulunan Satır Döner adlı işletmeye ait masalara çarptıktan sonra bitişikte bulunan Karma Pub’ın içine girerek durdu.

Kaza sonucu araç sürücüsü Tahir Seroydaş ile Satır Döner’de bulunan dükkan müdürü Emin Karaboğa yaralandı.

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