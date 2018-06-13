Lefkoşa'da yıldırım paniği

Ülkemizde bir süreden beridir etkili olan kararsız hava koşulları bugünde Lefkoşa'da yüzünü gösterdi.

Lefkoşa’da saat 17.00 sıralarında aniden başlayan sağanak ile birlikte Küçük Kaymaklı bölgesine yıldırım düştü.

Aldığımız bilgilere yıldırım Küçük Kaymaklı Lemar bölgesine düştü. Yıldırım ile meydana gelen yüksek ses bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Öğrenilen bilgiye göre yıldırım kaynaklı Kızılbaş, Küçük Kaymaklı ve Dumlupınar bölgesinde elektrikler kesildi.

Yıldırım sonrasın da başlayan sağanak yağışla birlikte birçok yol su gölüne döndü.