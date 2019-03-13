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Lefkoşa'da silahlar konuştu

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Lefkoşa'da silahlar konuştu
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Son dakika: Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde az önce 6 el silah sesi duyuldu. Ortaköy bölgesindeki Lemar Süpermarket yakınlarında duyulan silah sesleri sonrasında bölgeye ambulanslar gittiği ve yaralıların olduğu bildirildi.

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