Lefkoşa'da silahlar konuştu

Son dakika: Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde az önce 6 el silah sesi duyuldu. Ortaköy bölgesindeki Lemar Süpermarket yakınlarında duyulan silah sesleri sonrasında bölgeye ambulanslar gittiği ve yaralıların olduğu bildirildi.
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