Lefkoşa'da iğrenç taciz olayı

Ülkemizde son günlerde artan taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Lefkoşa'nın göbeği sayılan Atatürk Kültür Merkezi park yerinde yaşanan taciz olayını avukat Laden Asilzade sosyal medya hesabından yaşanan korkunç olayı paylaştı.

Laden Asilzade dün akşam çocuklara tacizi önlemek için toplanan bir grupla birlikte AKM'de Çocuk Hakları film gösterimini izledikten sonra arkadaşları ile birlikte araç park yerine gittikleri sırada meydana gelen iğrenç olayı şu şekilde paylaştı:

"Size dün akşam yaşadıklarımızdan sonra KKTC'nin geldiği son durumu yazmak isterim..vahim! vahşet! tabiri caizse bok-tan!

Paylaşıp paylaşmamayı çok düşündüm ama bilmeniz de gerekiyor..Çünkü sizler de potansiyel mağdurlarsınız..

Çocuk Hakları Film Gösteriminden çıkıyoruz..Saat 21.50..Yer AKM, Lefkoşa..Herkes arabalarına dağılıyor ve son 4 kadın ayak üstü konuştuktan sonra arabalarımıza biniyoruz..Sonra arkadaşlarımızdan birisi bana bir şey söylemek için arabama doğru geri geliyor..camı açıyorum ve arkasından beyaz saçlı-kısa boylu-şeytani mavi gözleri olan ve alkol kokusu burnumu delen bir adamın yanaştığını görüyorum..o kadar samimi yaklaşıyor ki..Akrabası sanıyorum..Herhalde seslenecek diye beklerken arkadaşıma cinsel saldırıda bulunup onu elleriyle taciz ettiğine tanık oluyorum..Çığlıklar içinde bağırışlar başlarken arabadan hemen inip adamın ellerini kollarını tutup etkisiz hale getirmeye çalıştım..Şok içinde başka bir arkadaşımız 155'i ararken diğeri de bana yardım etmeye çalışıyordu..Aklımdan tek geçirdiğim şey..Burası neresi? Biz neredeyiz? ve adamın yüzüne durmadan bağırdım "Sen kimsin? Burası neresi? Burası Dingonun ahırı mı? Kadınlar sokakta dolaşamayacak mı? Pis sapık..Ahlaksız.." .. adam ise "bırakın beni gideyim..ben bir şey yapmadım..ablam kurbanın olayım..bırak lan gideyim, bırakın lan siz kimsiniz şerefsizler.." durmadan bağırdı..üzerindeki içki ve sigara kokusundan ellerime sinen leş kokusu hala daha burnumda..durun daha bitmedi..yoldan geçen iki adamdan yardım istedik..tutmak için..her yerim tüm kollarım mos mor oldu..yanımıza gelen 2 adam takunyalarının üzerine basarak yürüyor, bir yandan sigara içiyor, bir yandan da tutmaya çalıştığımız adamın ne yaptığını öğrenmeye çalışıyordu..arkadaşımızı taciz etti dediğimizde ise "ne olacak canım? bırakın gitsin adamı..sözlü mü taciz etti elle mi? " ne fark eder dedik?! "ben olsam sizi taciz etmezdim bile.."diyor..Ardından arabalı 2 genç duruyor(muhtemelen gençliğin yüz karası) .. neredeyse adamı bırakmamız için adama yardım edecekken polis geliyor..ve adamı derdest edip götürüyorlar..eğer polisler erken gelmeseydi halimiz haldi..Diğer adamlar tarafından tacize uğramamız an meselesi idi..Çok kötü vaziyetteyiz..İğrenç bir duygu..Yer: Lefkoşanın göbeği..Atatürk Kültür Merkezi..TC Büyükelçiliğinin arkası, Liselerin..okulların olduğu mahalle..Adım başı takunyalı sapıklar dolaşıyor..Leş, çirkef, geberilmiş kokuyorlar..Midem bulanıyor..Adamın boğazını sıkıp oracıkta ölmesini istiyorum..Yapabilirim..Yapamıyorum..Ellerim titriyor..İğreniyorum..Bu ülkeye doluşan insanlardan tiksiniyorum..öğreniyorum..çalışma izni varmış..Ercan'da çalışıyorum diyor..256 promil alkol ile sokakları dolaşıp kadınların kalçalarını sıkıp üzerlerine çökmeye çalışıyorum..Adım İbrahim..ben 50-55 yaşlarında iğrenç bir adamım..KKTC'yi seçiyorum..rahat rahat giriyorum..sonra suç işleyip deport ile gönderiliyorum..Adanalıyım diyor..Biz Adanalıyık diyor..Beni memleketime gönderin diye bağırıyor polis karakolunda..İğrenç sesi yankılanıyor..Kollarım mos mor..Çırpınan bir sapığın eseri..Arkadaşımı tutuyorum ellerinden şikayetimizi yapıp ayrılıyoruz..Ne için mi toplanmıştık? Çocuklar tacize uğramasın..Çocuklar zarar görmesin diye neler yapılabilir diye"...