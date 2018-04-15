banner107
Mağusa’nın ağası Çanakkale
Mağusa’nın ağası Çanakkale
32 0
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
69 0
Kartal geç uyandı
Kartal geç uyandı
39 0
Porsche'den blockchain teknolojisi
Porsche'den blockchain teknolojisi
45 0
Şiir Saklayan Çocuk
Şiir Saklayan Çocuk
20 0
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
30 0
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
67 0
12 0
banner82
banner147

Lefkoşa'da akıllara zarar olay

banner27

Lefkoşa'da akıllara zarar olay
banner137

Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde, bu akşam akıllara zarar bir olay yaşandı.

46 yaşındaki kaynana, birlikte yaşadığı 26 yaşındaki gelini ile aralarında çıkan tartışma sırasında, sinirlenerek 2 buçuk aylık torunu Shatlyk Kurbanov’u yere attı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay sonrasında 2 buçuk aylık Shatlyk Kurbanov’un kafa tası çatladı.

Shatlyk Kurbanov, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Nöroşirürji servisinde müşahede altına alınırken,kaynana tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.