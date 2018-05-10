Lefke'de patlama paniği

Lefke Belediyesi'ne ait bina önünde pet şişeye tuz ruhu konulup foil kağıdı sıkıştırılarak patlatılan üç düzenek, bölgede paniğe neden oldu

Pet şişeye tuz ruhu konulup foil kağıdı sıkıştırılarak yapılan ve dün akşam Lefke Belediyesi’ne ait bina önünde patlatılan üç düzenek, bölgede paniğe neden oldu.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarını dinleyen polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Olayın dün akşam saat 22.00 sıralarında, Lefke'de Fadıl Nekipzade Caddesi üzerinde, belediyeye ait Atatürk Kültür Merkezi önünde olduğunu bildiren Polis Basın Subaylığı, “Polise resmi şikayet yapılmadı. Polis sosyal medyadan öğrendiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı” açıklamasında bulundu.

Meçhul şahıs veya şahıslar tarafından pet şişe içine tuz ruhu konulup foil kağıdı sıkıştırılarak hazırlanan ve patlatılan düzeneklerdeki karışım zarara değil bölgede paniğe neden oldu.

Patlama sırasında Lefke Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde “Düdüklüde Kıymalı Bamya” oyununun sahnelendiği öğrenildi