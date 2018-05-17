Lefke mezarlık bölgesinde 3 bin kök hintkeneviri bulundu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Lefke’de gerçekleştirdiği operasyonda yüklü miktarda hinkeneviri bitkisi ile maddesi ele geçirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün Lefke'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu mezarlık bölgesinde bir arazi içerisinde ekili, toplam 2933 kök hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bitki bulundu.

Mesele ile ilgili olarak 49 yaşındaki H.F. tutuklanmış olup, adı edilenin ikametgahında ve aracında yapılan aramada ise yine hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık bir kilo ağırlığında madde, bir adet tabanca ve şarjörü ile tabancaya ait toplam 14 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.