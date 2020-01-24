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Lefke'de kaçak et, Gemikonağında hırsızlık

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Lefke'de kaçak et, Gemikonağında hırsızlık

LEFKE’DE 3 TON KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ

Lefke’de sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu D.Ö (E-40)’nün kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 3 ton ağırlığında kuzu eti tespit edildi.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

GEMİKONAĞI’NDA SPOR MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK

Gemikonağı’nda bu sabah 04.30 – 08.00 sıralarında, “B Sport Lefke Nike” isimli iş yerinin soyulduğu bildirildi.
Polis açıklamasına göre, iş yerinin penceresi hasar yapılmadan açılarak pencere içerisinde monteli bulunan betopan malzeme tekme vurularak kırıldıktan sonra içeriye girildi ve içerden henüz değer tespiti yapılamayan muhtelif tür ve sayıda spor giysisi çalındı.
Açıklamaya göre mağazadan, 4 el çantası, 3 çift spor ayakkabı, 2 şapka, 25 çift çorap, 3 deodorant, 3 parfüm, 1 valiz, 3 kol saati bileklik ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 1,980 TL nakit para çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.A.M.S.(E-21), A.T.A.R.H.A.R.(E-25) ve D.C.O.(E-26) tutuklandı.

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