Lavinium'da uyuşturucu operasyonu

Dikmen’de Lavinium Sitesi’nde düzenlenen huzur operasyonunda kaldıkları dairede ve üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan Joseph Akınwunmı ile Babajide Opnanubi tutuklandı

(Kamalı Haber)

Dikmen’de Lavinium Sitesi’nde düzenlenen huzur operasyonunda uyuşturucu ile yakalanan Joseph Akınwunmı ile Babajide Opnanubi gözaltına alınarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis Mehmet Bayram bulguları aktardı. Bayram, 6 Temmuz , 21:30-22.30 saatleri arasında, Lavinium Sitesinde polis tarafından yapılan operasyonda, zanlıların kalmakta olduğu ikametgahta ve üzerilerinde yapılan aramada, Akınwunmı’ın üzerinde yarım gram, evin salonunda sehpa üzerinde 2 gram, bir uyuşturuculuk sigara, zanlı Opanbuni’nin yatak odasında ise yarım gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların tutuklandığını, her ikisinin de gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucuların analize gönderileceğini ifade ederek, soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.