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Latif Alan ağır yaralandı

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Latif Alan ağır yaralandı
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Zeytinlik köyünde dün, Bademli Sokak üzerinde yer alan festival alanı içerisinde Erol Tevfik Yücesoy (E-78) yönetimindeki GJ 500 plakalı salon araç, yaya olarak yolda yürüyen Latif Alan’a (E-67) çarptı. 
Kaza sonucu yaralanan Latif Alan kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve yapılan tedavisinden ardından Yakın Doğu Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. 

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