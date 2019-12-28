Lapta’da yangın faciası

Lapta’da oteller bölgesinde bulunan LA Otel’de dün sabah çıkan yangında, otelde müşteri olarak bulunan 71 yaşındaki Patricia Elizabeth Ann Hughes adlı İngiliz turist hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Atay YAMACI

Girne'ye bağlı Lapta’da oteller bölgesinde bulunan LA Otel’de dün sabah çıkan yangında, otelde müşteri olarak bulunan 71 yaşındaki Patricia Elizabeth Ann Hughes adlı İngiliz turist hayatını kaybetti.

Otelin ikinci katında bulunan 236 numaralı odada saat 08.00 sıralarında başlayan yangın, diğer odalara da sıçradı ve toplam 10 kişi yaralandı.

Yangın sonucu otelin ikinci katta bulunan 6 konaklama odası ve 40 metre uzunluğundaki koridor tamamen; 10 konaklama odası ise kısmen yanarak zarar görürken, oluşan ısı ve dumandan otel de hasar gördü.

Otelde kalan çoğunluğu Polonyalı, İngiliz ve Türk olan otel müşterileri güvenlik önlemleri nedeniyle başka otellere yerleştirildi.

Otelde çıkan yangına polis, itfaiye ve Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı askeri itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çökme tehlikesine karşın polis otelin çevresinde bulunanları uzaklaştırdı. Patlama riskine karşın bölge güvenliği sağlandı. Ekipler, herhangi bir patlamaya karşın bölgeyi boşaltmak için yoğun bir çaba sarf etti. Lapta bölgesindeki tüm otellerin yan yana bulunduğu kalabalık caddede büyük bir endişe hakimdi.

Bölgede endişeli ve panik halinde yerli ve yabancı turistlerin olduğu görülürken, karmaşa içinde kendini dışarıya atan otel müşterilerinin hafif yaralar aldığı, ciddi bir yaralanma olmadığı gözlemlendi.

İlk anlarda dumandan etkilenen bazı otel misafirleri olduğu da göze çarptı. Lapta Belediyesi’nin Halk Sağlığı ekipleri de yardım için bölgeye gitti.

Öte yandan yangında hayatını kaybeden 71 yaşındaki İngiliz kadın Patricia Elizabeth Ann Hughes’e Lefkoşa Hastanesi morgunda otopsi yapıldı. Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz tarafından gerçekleşen otopside, Hughes’in yanık ve karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü bulgusu yapıldı. Hughes’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için toksoloji tetkikleri örnekleri alındı.

ÖNEMLİ İDDİA: YANGIN ÖNCESİNDE İNGİLİZ ÇİFT TARTIŞMIŞ

Yangının çıkış nedeniyle ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. İddialara göre İngiliz çift, önceki gece geç saatlere kadar otel odasında tartıştı. Otel müşterileri bağırma seslerinden rahatsız olunca otel görevlileri söz konusu çiftin odasına giderek uyardı.

Ardından Patricia Elizabeth Ann Hughes’in İngiliz eşi, otelden ayrıldı ve sabah karşı alkollü bir şekilde yeniden otele geldi. Adamın otel odasına çıkmasının ardından çiftin kaldıkları odada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve diğer odalara da sıçradı.

TATAR OLAY YERİNE GİTTİ

Başbakan Ersin Tatar, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kısa bir açıklama yapan ve üzgün olduğunu dile getiren Başbakan Tatar, yangının İngiliz vatandaşı karı kocanın odasına çıktığını, kadın turistin hayatını kaybettiğini, eşinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Olayla ilgili bir takım spekülasyonlar olduğunu, karı kocanın tartıştığının duyulduğunu dile getiren Başbakan, konunun araştırıldığını, daha sağlıklı açıklamanın araştırma sonuçlanınca yapılabileceğini söyledi.

Başbakan, bölge sakinlerine, müşterilere, otel sahiplerine ve çalışanlarına geçmiş olsun demek için Lapta’ya geldiklerini belirterek, “Buradayız, meseleye sahip çıkıyoruz” dedi.

Tatar, bu olayda zafiyet varsa bunun belirlenmesi ve değerlendirilmesi, başka yerlerde benzer üzücü olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, her olaydan dersler çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Girne Kaymakamı Sinan Güneş de açıklamalarda bulundu.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, sabah 08.15 sularında bölgedeki vatandaşların dumanı gördüğünü ve kendilerine de haber verdiğini, belediye ekiplerinin olay yerine gönderildiğini anlattı.

Aktuğ, “İnsanlar balkonda, dumandan, yangından kaçmaya çalışıyordu. Bölgeden geçen bir fortlift ve belediyeye ait fortliftle onları balkondan aldık. Üzgünüz, kötü bir gün yaşıyoruz” dedi.

Aktuğ, itfaiyenin ve polisin de hemen olay yerine geldiğini dile getirdi.

Otelde dün akşam 24 kişinin konakladığı bilgisini aldıklarını söyleyen Mustafa Aktuğ, otelde kalan turistlerin diğer otellere yerleştirildiğini söyledi. Mustafa Aktuğ, turistlere kapılarını açan otellere teşekkür etti.

GÜNEŞ: “AÇIKLAMALAR TEKNİK İNCELEMELERDEN SONRA OLACAK”

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, hem bölge hem de ülke için üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

Yangının bir odada çıktığını ve daha sonra diğer odalara yayıldığını anlatan Sinan Güneş, bölgeye yakın belediye ekiplerinin olması, itfaiyenin erken zamanda müdahale etmesinin daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçtiğini kaydetti.

Öte yandan Girne polis müdürü Sıtkı Erkıvanç, İtfaiye müdürü Ahmet Özmenek, Lapta bölge müdürü Erkut Efendi ve adli şube amiri Arslan Coşkun olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.





Patricia Elizabeth Ann Hughes