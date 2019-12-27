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Lapta'da otel yanıyor

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Lapta'da otel yanıyor

Lapta'da faaliyet gösteren LA Otel'de bu sabah henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı bir yangın meydana geldi.  Yangına polis itfaiye ekipleri ile otel çalışanları müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınmış değil.

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