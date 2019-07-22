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Lapta'da iki araç kundaklandı

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Lapta'da iki araç kundaklandı
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Lapta’da Atilla Sokak üzerinde park halinde bulunan Duygu Gilanlıoğulları’nın  sorumluluğunda bulunan ML 348 plakalı salon araç ile Ali Vapur’un sorumluluğunda bulunan CD 776 plakalı salon araç üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakıldı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ML 348 plakalı araç tamamen yanarak hasar görürken, CD 776 plakalı aracın  arka kısmı yanarak zarar gördü ve arka camı ısıdan patladı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ç.(E-20) tutuklandı.

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