Lapta'da denize açılan 4 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Lapta’da balık avlamak için denize açılan ve denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle ters dönen teknedeki 4 kişi, kendi imkanları ve çevredeki balıkçıların yardımı ile kurtarıldı, bir kişi yoğun bakıma alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 10:00 sıralarında, Lapta'da, balıkçı barınağı yakınlarında balık avlamak için denize açılan, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 100 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle ters döndü.

Söz konusu şahıslar, kendi imkanları ve çevredeki balıkçıların yardımı ile kurtarılırken, teknede bulunan bir kişi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde kontrol altına alındı. Polis, diğer şahısların, sağlık durumları iyi olduğundan herhangi bir sağlık merkezine başvurmadıklarını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.