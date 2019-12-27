LA Otel'deki yangında bir kişi öldü

Bu sabah LA Otel'de çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Yangın kontrol altına alındı

LA Otelde çıkan yangın sonucu ilk tespitlere göre otel müşterisi olan bir şahıs yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenenen bazı şahıslar ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.