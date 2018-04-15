Kuzey’den Güney’e 5 bin 560 adet kaçak sigara

Rum polisinin, geçtiğimiz Perşembe akşamı, Larnaka’da şüpheli araçlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Bulgaristan uyruklu bir kişinin kullandığı araçta, 4 kilo sarma sigara için kullanılan tütün ile 5 bin 560 adet sigara tespit ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, olay yerine gelen gümrük makamlarının, ele geçirilen tütün ve sigaranın, gümrük miktarının bin 816 Euro olduğunu ve KKTC’den gümrüksüz olarak getirildiğini tespit ettiğini iddia etti.

Habere göre, araç sürücüsü Bulgar asıllı kişi ile yine Bulgar asıllı olan eşi, polis tarafından tutuklanırken, söz konusu iki kişi, gerekli cezaları ödemelerinin ardından serbest bırakıldı.