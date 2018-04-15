banner107
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
62 0
Kartal geç uyandı
Kartal geç uyandı
37 0
Porsche'den blockchain teknolojisi
Porsche'den blockchain teknolojisi
22 0
Şiir Saklayan Çocuk
Şiir Saklayan Çocuk
19 0
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
30 0
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
67 0
12 0
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
125 0
banner82
banner147

Kuzey’den Güney’e 5 bin 560 adet kaçak sigara

banner27

Kuzey’den Güney’e 5 bin 560 adet kaçak sigara
banner137

Rum polisinin, geçtiğimiz Perşembe akşamı, Larnaka’da şüpheli araçlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Bulgaristan uyruklu bir kişinin kullandığı araçta, 4 kilo sarma sigara için kullanılan tütün ile 5 bin 560 adet sigara tespit ettiği belirtildi. 
Alithia gazetesi, olay yerine gelen gümrük makamlarının, ele geçirilen tütün ve sigaranın, gümrük miktarının bin 816 Euro olduğunu ve KKTC’den gümrüksüz olarak getirildiğini tespit ettiğini iddia etti.

Habere göre, araç sürücüsü Bulgar asıllı kişi ile yine Bulgar asıllı olan eşi, polis tarafından tutuklanırken, söz konusu iki kişi, gerekli cezaları ödemelerinin ardından serbest bırakıldı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.