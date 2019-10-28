Yılmazköy’de ağzı açık bırakılan beş metrelik bir kuyuya düşen avcı, yara almadan kurtarıldı

Yılmazköy’de ağzı açık bırakılan kuyuya düşen avcı, şans eseri yara almadan kurtarıldı

Olay, dün saat 14:45 sıralarında, Yılmazköy petrol istasyonunun doğu kısmında meydana geldi.

Avlamakta olan 32 yaşındaki Hüseyin Kondoz, dere yatağı kenarında yürüdüğü sırada ağzı kuru otlardan dolayı görünmeyen içinde su bulunan yaklaşık 4,5 -5 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Hüseyin Kondoz, olay yerine giden polis ve askerî personelin yardımıyla düşmüş olduğu kuyudan çıkarıldı.

Söz konusu şahsın sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi.

Ardından kuyu içerisinde kalan Hüseyin Kondoz’a ait av tüfeği de polis tarafından kuyudan çıkarıldı.