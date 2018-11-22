Kuyudan kemik kalıntıları çıktı

Kayıp Şahıslar Komitesi kazı ekibi, İnönü köyündeki kuyuda bir kişinin kalıntılarına ulaştı

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) iki toplumlu kazı ekibi, önceki gün, İnönü köyünde bulunan bir kuyuda bir kişinin kalıntılarına ulaştı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bir geçiş rampası açmak için gerekli izin alınamadığından”, kuyuya ulaşımın ciddi güvenlik riskleri barındırdığı kaydedildi ve KŞK arkeologlarının bu derin kuruya inebilecek uygun ekipman ve bilgiye sahip uzmanlar bulmak durumunda kaldığı ifade edildi.