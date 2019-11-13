banner255
banner69
Cumhuriyet Kupasında final günü
Cumhuriyet Kupasında final günü
107 0
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
38 0
 
Tepki çeken 10 Kasım afişi
Tepki çeken 10 Kasım afişi
70 0
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
456 0
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
187 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
78 0
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
77 0
banner82

Kuruyemişçide yangın

banner27

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yer alan Tüccaroğlu Kuruyemiş'te yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kuruyemişçide yangın

 

Kısa sürede söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapıldı. 

Bina içinde yoğun duman ve koku hakim olduğu görüldü. Olay yerindeki görgü tanıkları, yangının çalışanları görev başında iken makinenin alev almasıyla meydana geldiği belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.