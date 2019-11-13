Kuruyemişçide yangın

Kısa sürede söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapıldı.
Bina içinde yoğun duman ve koku hakim olduğu görüldü. Olay yerindeki görgü tanıkları, yangının çalışanları görev başında iken makinenin alev almasıyla meydana geldiği belirtti.
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yer alan Tüccaroğlu Kuruyemiş'te yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapıldı.
Bina içinde yoğun duman ve koku hakim olduğu görüldü. Olay yerindeki görgü tanıkları, yangının çalışanları görev başında iken makinenin alev almasıyla meydana geldiği belirtti.