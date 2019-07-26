Kurşunlamaya 15 yıl hapis

Gifa Airways isimli işyerine silahlı saldırı düzenleyen Emre Yalçın,15 yıl hapse mahkum edildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, 7.65 mm çapındaki tabanca ile Serkan Kısa’nın üzerine doğrultup öldürmek kastıyla pervasızca 8 el ateş edip adı edileni sol ön kolundan bir kez vurmak suretiyle ağır şekilde yaralayan Emre Yalçın,15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. “Ağır Yaralama” , “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kasti Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlarından itham edilen sanık Emre Yalçın, suçlamaları kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen dünkü karar oturumundasavcı Attila Enver Etkin ve sanığın avukatı Erinç Cemal hazır bulundu.Dava kararını okuyan Başkan Fadıl Aksun, “Ağır Yaralama” suçunun müebbet hapis cezası öngören çok ciddi ve vahim suçlardan olduğunu belirtti. Aksun, herkesin barış, huzur ve güven ortamı içinde yaşama hakkı olduğunu ve KKTC’nin hukukun üstünlüğü olan bir hukuk devleti olduğunu söyledi. Başkan Fadıl Aksun, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Aksun, sanığın işlediği Ağır yaralama suçunun Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemindeki 4’üncü suç türü olduğunu söyledi.Aksun, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.Sanık ile müşteki arasında alacak- verecek sorunu olduğuna ve sanığın kendi hak arayışına girdiğini belirten Aksun, sanığın kendi hak arayışına girmesini aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Aksun, sanığın devlet otoritesini hiçe saymasını, suçu planlı işlemesini, kaçma çabasını, polisi yanlış yönlendirmesini, yaygın suçları işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti.Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 15 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı