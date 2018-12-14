Kurşunlama zanlısı yakalandı

Girne’de Murat Palabıyık’a ait araca ve Palabıyık’ın evine ateş açılması olaylarıyla ilgili Türkistan Gülce gözaltına alındı

Evrim KAMALI

Girne’de Kahve Deryası sahibi Murat Palabıyık’ın evine ve aracına silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen Türkistan Gülce gözaltına alınarak dün tutuklama talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli Polis Çavuşu Soner Koral, 1 Aralık 2018 tarihinde saat 02.00 sıralarında Girne’de Zafer Caddesi üzerinde Murat Palabıyık’a ait MU 149 plakalı BMW Jeep araca iki el ateş edildiğini söyledi. Polis, kurşunlardan birinin aracın ön kısmına diğerinin ise aracın lastiğine saplandığını ifade etti. Olay yerinde yapılan incelemede iki adet 9 mm boş kovan ile araç lastiği içerisinde bir adet mermi çekirdeği bulduklarını kaydeden polis, 9 Aralık tarihinde ise bu kez Palabıyık’ın evine ateş açıldığını söyledi. Polis, kimliği meçhul kişi ya da kişilerin eve 4 el ateş açtıktan sonra kayıplara karıştıklarını ifade etti. Her iki olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, Murat Palabıyık’ın ifadesinde kurşunlama vakalarından önce işlediği birçok suçtan dolayı ihraç edilen ve şu anda Türkiye’de bulunan Veysi Çelik’in kendisini telefonla ve sosyal medya üzerinden tehdit ettiğini söylediğini aktardı. Olay yerindeki kamera görüntülerinden bir araç tespit edildiğini, geniş çaplı soruşturma sonucu aracın H.D. isimli bir şahsa ait olduğunu belirlediklerini ifade etti. Polis, zanlı Gülce’nin eşi ile H.D.’nin aynı yerde çalıştığını, bu nedenle zanlının söz konusu aracı kullanmış olabileceğini ifade etti. Polis, zanlının 11 Ekim 2018 tarihinde Kahve Deryası’na giderek Veysi Çelik ile Palabıyık’ı telefon aracılığı ile görüşme yapmasını sağlamak istediğini ancak Palabıyık’ın bunu kabul etmediğini söyledi. Polis, zanlının önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını, ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, Veysi Çelik ile Palabıyık’ı tanıdığını ancak olaylarla ilgisi olmadığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının poliste tutuklu olduğun esnada Veysi Çelik’in telefonla kendilerine ulaşıp, Murat Palabıyık’ın birçok insanı dolandırdığını, ancak kendisinin suçla ilgisi olmadığını söylediğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının cep telefonunun inceleneceğini kaydeden polis, bir gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.