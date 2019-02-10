Kurşunlama meselesi çözülüyor

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyerinin 1 Şubat tarihinde kuruşunlanması olayı ile ilgili olarak silahı sattığı tespit edilen zanlı Mesut Okur tutuklandı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1 Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden AdamÖldürmeye Tesebbüs,Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu,Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emre Yalçın’ın ardından olayda kullandığı silahı kendisine sattığı ortaya çıkan zanlı Şükrü Dipdere ve Dipdere’nin silahı aldığı kişi olan zanlı Mesut Okur da tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, 1 Şubat 2019 tarihinde Gifa Airways isimli işyerine 8 el ateş eden Emre Yalçın’ın itirafı üzerine olayda kullandığı söz konusu tabancayı zanlı Şükrü Diprede’den satın aldığını itiraf ettiğini belirtti.Polis, zanlı Emre Yalçın’ın ifadesi üzerine tutuklanan zanlı Şükrü Dipdere’nin de suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Polis Dipdere’nin ifadesinde söz konusu tabancaları zanlı Mesut Okur’dan aldığını itiraf etmesi üzerine zanlı Mesut Okur’un da tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis meselenin çok ciddi bir mesele olduğunu, olayla ilgili ikinci bir silahın varlığının tespit edildiğini ve silahın arandığını belirtti. Polis memuru Hüseyin Ergüleç her 3 zanlının vermiş olduğu ifadelerin henüz teyit ve tekzibinin tamamalanmadığını zanlılar arasındaki bağlantının araştırılacağını belirterek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapda 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan,meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.