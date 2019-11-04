Kürek ağzı ile kafa yardı

Lefkoşa’da umumi bir yer olan Haydar Bey Sokak üzerinde eşine küfür ettiği gerekçesi ile tasarrufunda bulundurduğu tahta sap uzunluğu 120 cm kürek ağız uzunluğu 30 CM olan kürek ağzı ile karısının eski eşi Özgür Umurtağ’ı yaralayan Mehmet Fatih Sayar ve arkadaşı Abdullah Gezer tutuklandılar

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da umumi bir yer olan Haydar Bey Sokak üzerinde karısının eski eşini kürekle kafasından yaralayan zanlı Mehmet Fatih Sayar ve arkadaşı Abdullah Gezer tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Mehmet Fatih Sayar’ın 2 Kasım tarihinde saat 18.00 raddelerinde umumi bir yer olan Haydar Bey Sokak üzerinde eşine küfür ettiği gerekçesi ile tasarrufunda bulundurduğu tahta sap uzunluğu 120 cm kürek ağız uzunluğu 30 CM olan kürek ağzı ile karısının eski eşi Özgür Umurtağ’ın alnına vurup alnında 10 Cm kesi meydana gelip yaralanmasını sebep olduğunu söyledi. Polis zanlı Abdullah Gezer’in ise aynı esnada henüz tespit edilemeyen tahta sopa ile yine müştekiye gelişi güzel vurup darp ettiğinin kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili görgü tanıkları bulunduğunu ve ifadelerinin alınacağını ayrıca bölgedeki kamera görüntülerinin toplandığını ve incelenmesinin sürdüğünü belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Polis müştekinin ise bugün sabah itibari işle taburcu olduğunu söyledi.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Mehmet Fatih Sayar eve geldiğini ve eşine eski kocasının hakaret ettiğini ve bu yönde mesajlar attığını gördüğünü ona mesaj atarak izahat istediğini onunda çocuğu geri getirmek için eve geldiği sırada kendilerine küfür ettiğini ve saldırdığını iddia etti. Sayar bu nedenle kendini savunmak için küreği kullandığını iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.