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Kumyalı'da soba evi kül ediyordu

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Kumyalı’da bir evde dün, elektrikli sobanın kısa devre yapması sonucunda meydana gelen yangında oturma odası kül oldu

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Kumyalı'da soba evi kül ediyordu
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Kumyalı’da bir evde dün, elektrikli sobanın kısa devre yapması yangına neden oldu.

 Polis Basın Bülteni’ne göre,  Polat Poyraz’a ait ikametgahın oturma odasında çıkan yangın İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında,  bir set koltuk takımı, 1 adet televizyon, 2 adet uydu alıcı, iki adet TV komutası, 1 adet halı, 1 adet elektrikli soba, ikametgah içersinde bulunan elektrik panosu ve 3 adet sehpa yanarak zarar gördü.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU 
Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan A.C.’nin (E-30) üzerinde polis tarafından yapılan aramada 40 gram ağırlığında sentetik cannabınoıd türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

 YARALAMA VE CİDDİ DARP    
Girne’de, aralarında meydana gelen tartışma neticesinde S.B.G. (E-29),  tasarrufunda bulunan şişe ile  S.A.G.’nin  (K-20) başına vurmak suretiyle  darp etti, araya girmeye çalışan Ö.G.’yi  de (E-25) boğazından hafif şekilde yaraladı. S.B.G tutuklandı.

HIRSIZLIK

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cadde Market isimli markete müşteri olarak giden T.K. (E-24) ve H.K.C. (E-20), market içerisinden bir şişe içkiyi alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmaya çalıştıkları sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, zanlı H.K.C’nin,  daha önce de aynı iş yerinden 2 şişe içkiyi çaldığı tespit edildi.

Gönyeli’de faaliyet gösteren Sismar market isimli iş yerine müşteri olarak giden M.R.G. (E-31), market içersinden almış olduğu bir şişe içkiyi çantası içerisine gizlemek suretiyle çaldığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Girne’de faaliyet gösteren Akay Optik isimli mağaza içerisinden 1 adet güneş gözlüğü, 1 adet saat ve 1 adet çakmak çalındı. Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.M. (E-24), F.M.I. (E-24) ve A.M. (E-22),  dün  tespit edilerek tutuklandı.

 

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