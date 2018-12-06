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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Kumyalı- Ziyamet arası yola dikkat

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Kumyalı- Ziyamet arası yola dikkat
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Polis İskele - Karpaz anayolu üzerinde bulunan Kumyalı- Ziyamet arasındaki yolun gelen sel suyu nedeniyle tehlike arz ettiğini açıkladı.

Polis açıklaması şöyle:

"Kumyalı- Ziyamet Anayolu bağlar bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle yol içerisinden selli su akışı olduğundan tehlike arz etmektedir.

Ayrıca, Girne - Lefkoşa Anayolu ciklos mevkii keskin virajda, sel suları nedeniyle asfaltın alt kısmındaki zeminde hasar olduğundan Girne'den gelen araçlar için virajın yaklaşık 100 metre kısmı tek seride düşürülmüştür. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur."

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