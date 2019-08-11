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Kumyalı yakınlarında kaza

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Kumyalı yakınlarında kaza
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Kumyalı- Mehmetçik kavşağı yakınlarında  yaşanan kazada üç kişi yaralandı.
Dikkatsizlik sonucunda 3 salon araç birbirine girdiği kazada üç kişi yaralandı.
Karpaz'dan gelen araçlar Mehmetçik yönüneyönlendirildi.

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