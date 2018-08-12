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Kumarhaneye girmesi yasak 25 kişi tespit edild

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Polis, Gazimağusa, Girne ve İskele’de düzenlediği trafik ve huzur operasyonları sonucunda kumarhaneye girmesi yasak 25 kişiyi tespit ederken, 163 araç sürücüsü ise rapor edildi

Kumarhaneye girmesi yasak 25 kişi tespit edild
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Polis, Gazimağusa, Girne ve İskele’de trafik ve huzur operasyonu düzenledi. 
Polisin Gazimağusa sorumluluk sahası içerisinde  önceki gün 18.00-02.00 saatleri arasındadüzenlediği operasyon kapsamında, bölgedeki alkollü içki satışı yapan yerler ve 3 kumarhane kontrol edildi. 
Kontrollerde, 3 kumarhanede, kumarhaneye girişi ve bulunması yasak 21 kişi tespit edilerek haklarında ileri işleme gidildi. 
Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 400 araç denetlendi, 115 araç sürücüsü hakkında trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem başlatıldı. 
GİRNE’DE İSE KUYMARHANEYE GİRMESİ YASAK 10 KİŞİ TESPİT EDİLDİ, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN 6 KİŞİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ 
Öte yandan, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde trafik ve huzur operasyonu düzenlendi. 
Önceki gün 21.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bölgedeki alkollü içki satışı yapan yerler ve 4 kumarhane kontrol edilerek, kumarhaneye girişi ve bulunması yasak 10 kişi tespit edilerek haklarında ileri işleme gidildi. 
Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise kontrolünde 200 araç kontrol edildi, 53 araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı, 6 araç sürücüsü ise alkollü araç kullanmaktan trafikten men edildi. 
İSKELE’DE KUMARHANE’YE GİRİŞİ YASAK 4 KİŞİ TESPİT EDİLDİ 
Öte yandan önceki gün 20.00-23.00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, trafik ve huzur operasyonu düzenlendi. 
Operasyon kapsamında bölgedeki alkollü içki satışı yapan yerler ve 5 kumarhane kontrol edilerek, 1 kumarhanede kumarhaneye girişi ve bulunması yasak 4 kişi tespit edilerek haklarında ileri işleme gidildi. 
Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 300 araç kontrol edildi, 42 araç sürücüsü trafik kurallarını ihlal ettikleri için haklarında işlem başlatıldı. 

 

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