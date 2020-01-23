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Kumarhanede telefon çaldı

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Lefkoşa’da bir casinoda bulunan Andreas Kortaris’e ait cep telefonu ile sim kartını çaldığı kamera kayıtlarında belirlenen Sandun Kumara Paththinidewa tutuklandı

Kumarhanede telefon çaldı

Evrim KAMALI

Kumarhanede telefon çalan zanlı Sandun Geeth Kumara Paththinidewa tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara,  olguları aktardı. Polis, zanlı Sandun Geeth Kumara Paththinidewa’nın 15 Ocak 2020 tarihlerinde 03.15 - 03.25 saatleri arasında, Lefkoşa’da bir casinoda bulunan Andreas Kortaris’e ait Huawei P20 marka cep telefonu ile Güney Kıbrıs telefon şirketine ait sim kartını sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının kamera kayıtlarında belirlenip, 21 Ocak 2020 tarihinde tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 19 Şubat 2016 tarihinden itibaren ikametgâh izinsiz olduğunun altını çizdi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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