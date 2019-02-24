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Kumar oynattığı makineleriyle yakalandı

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Kumar oynattığı makineleriyle yakalandı
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Lefkoşa'da dün akşam gerçekleştirilen asayiş denetimi sırasında, iki kahvehane ve bir dernek binasında yapılan kontrolde, izinsiz olduğu ve kumar oynatıldığı tespit edilen 3 adet şans oyun makinesi emare olarak alındı.

Şans oyun makinelerini işletmelere tedarik ettiği tespit edilen Ş.D’ye (E-35) bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde, mahkeme tarafından üç gün tutukluk emri verildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, söz konusu şahsın aracında ve Gayretköy'deki ikametgahında yapılan aramada 8 adet daha şans oyun makinesi bulunarak emare olarak alınırken, iki ayrı kahvehaneye de aynı makinelerden birer tane daha tedarik ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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