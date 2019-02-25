banner255
Bu araç kaç kişilik
Bu araç kaç kişilik
12 0
Gönyeli zevkten dört köşe
Gönyeli zevkten dört köşe
34 0
 
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
Hesaplarındaki para trafiği pes dedirtti
132 0
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
Kartal, Esentepe’yi kendi pençesiyle pençeledi
49 0
39 0
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
Bentley‘nin lüks sedan otomobili “Flying Spur”
29 0
Çeyrek asır buluşması
Çeyrek asır buluşması
56 0
banner82

Kumar makineleriyle kumar oynatırken yakalandı

banner27

Lefkoşa'da dün akşam gerçekleştirilen asayiş denetimi sırasında, iki kahvehane ve bir dernek binasında yapılan kontrolde, izinsiz olduğu ve kumar oynatıldığı tespit edilen 3 adet şans oyun makinesi emare olarak alınırken Şahin Doğan’ın evinde de bu makinelerden bulundu

banner262
Kumar makineleriyle kumar oynatırken yakalandı
banner215

 

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 2019 Ocak ve Şubat ayları arasında meydana gelen izinsiz şans oyunu makinası bulundurma ve ithal etme suçlarından yakalanan zanlı Şahin Doğan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Çürümleri Önleme şubesinde görevli polis memuru Kemal Özkılıç olayla ilgili bulguları aktardı. Özkılıç huzurda bulunan zanlı Şahin Doğan’ın 2019 Ocak ve Şubat ayları arasındaLefkoşa'da meydana gelen izinsiz şans oyunu makinesi ithal etmek, tasarrufunda, Kontrolünde Kanunsuz şans oyun makinesi bulundurmak ve kumar oynatmak meselesine methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olara gönüllü ifade verdiğini, ve suçunu itiraf ettiğini ayrıca ithal etmiş olduğu toplam 7 makinanın birinin poliste emare tutulduğunu bir adetinin başka kahvede olduğunu ve geriye kalanın zanlının evinde olduğunu belirtmesi üzerine onlarında emare olarak toplanması gerektiğini belirterek ilk etapda tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, söz konusu şahsın aracında ve Gayretköy'deki ikametgahında yapılan aramada 8 adet daha şans oyun makinesi bulunarak emare olarak alınırken, iki ayrı kahvehaneye de aynı makinelerden birer tane daha tedarik ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.