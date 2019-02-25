Kumar makineleriyle kumar oynatırken yakalandı

Lefkoşa'da dün akşam gerçekleştirilen asayiş denetimi sırasında, iki kahvehane ve bir dernek binasında yapılan kontrolde, izinsiz olduğu ve kumar oynatıldığı tespit edilen 3 adet şans oyun makinesi emare olarak alınırken Şahin Doğan’ın evinde de bu makinelerden bulundu

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 2019 Ocak ve Şubat ayları arasında meydana gelen izinsiz şans oyunu makinası bulundurma ve ithal etme suçlarından yakalanan zanlı Şahin Doğan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Çürümleri Önleme şubesinde görevli polis memuru Kemal Özkılıç olayla ilgili bulguları aktardı. Özkılıç huzurda bulunan zanlı Şahin Doğan’ın 2019 Ocak ve Şubat ayları arasındaLefkoşa'da meydana gelen izinsiz şans oyunu makinesi ithal etmek, tasarrufunda, Kontrolünde Kanunsuz şans oyun makinesi bulundurmak ve kumar oynatmak meselesine methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili olara gönüllü ifade verdiğini, ve suçunu itiraf ettiğini ayrıca ithal etmiş olduğu toplam 7 makinanın birinin poliste emare tutulduğunu bir adetinin başka kahvede olduğunu ve geriye kalanın zanlının evinde olduğunu belirtmesi üzerine onlarında emare olarak toplanması gerektiğini belirterek ilk etapda tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, söz konusu şahsın aracında ve Gayretköy'deki ikametgahında yapılan aramada 8 adet daha şans oyun makinesi bulunarak emare olarak alınırken, iki ayrı kahvehaneye de aynı makinelerden birer tane daha tedarik ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.