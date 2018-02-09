Kullanıcılardan, satıcılara ulaşıldı

Lefkoşa’da bir pansiyonda Cemre Sağıroğlu ve Ahmet Yusuf Aydönmez adlı kişiler uyuşturucuyla yakalandı. Olayın ardından zanlılara uyuşturucu sattığı tespit edilen Uğurcan Bük ve Turgut Şenol da tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda narkotik polisi kullanıcıdan satıcıya ulaştı. Tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan 23 yaşındaki Cemre Sağıroğlu ve 20 yaşındaki Ahmet Yusuf Aydönmez ile onlara uyuşturucu sattığı tespit edilen 26 yaşındaki Uğurcan Bük ve 22 yaşındaki Turgut Şenol tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir 7 Şubat’ta Narkotik ekibince alınan bir bilgide zanlı Cemre Sağıroğlu’nun bir pansiyonda olduğunu ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin alındığını kaydetti. Polis konu pansiyona gidildiğini ve öncelikle pansiyon girişinde şüpheli görülen zanlı Ahmet Yusuf Aydönmez’in polisi görmesi üzerine elinde bulunan ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık sarma sigarayı attığı esnada tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Kağan Kurtbir, zanlı Aydönmez’in verdiği ifadede konu maddeyi 6 Şubat’ta zanlı Cemre Sağıroğlu’yla birlikte ortaklaşa 80 TL karşılığında Uğurcan Bük’den alıp içtikleri itirafında bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı Uğurcan Bük’ün kaldığı ikametgâhta 21.40 ile 22.20 saatleri arasında yapılan aramada iki ayrı şeffaf poşete sarılı yaklaşık 40 gram sentetikcannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğuna vurgu yaptı. Polis, zanlı Uğurcan Bük’ün evinde ayrıca metal öğütücü ve hassas terazi de bulunduğuna dikkat çekti.

Polis memuru Kağan Kurtbir zanlı Bük’ün verdiği ifadede ise konu maddeyi Turgut Şenol’dan aldığını itiraf etmesiyle zanlı Turgut Şenol’un da mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Kurtbir, Şenol’un evinde yapılan aramada ise yatak odasındaki yastığın altında iki gram sentetikcannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis memuru Kağan Kurtbir mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini bağlantısı olan ve aranmakta olan şahıslar olduğunu belirterek zanlıların ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların ilk etapda soruşturma maksatlı poliste bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.