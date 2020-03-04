Kullanan tutuklandı, satıcı aranıyor

Lefkoşa’da Kennedy Chukukwi Uwalaka’nın ikametgâhında yapılan aramada elbise dolabında uyuşturucu madde bulunurken, zanlı uyuşturucuyu aranan bir şahıstan 100 TL’ye aldığını itiraf etti

Evrim KAMALI Lefkoşa’da ikametgâhında uyuşturucu madde bulunan zanlı Kennedy Chukukwi Uwalaka tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, 02.03.2020 tarihinde zanlı Kennedy Chukukwi Uwalaka’nın ikametgâhında yapılan aramada elbise dolabında bir gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde konu maddeyi Lefkoşa’da aranan bir şahıstan 100 TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.