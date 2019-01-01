Küfür ettiği gerekçesiyle öldüresiye dövdü

Mağusa’da kendisine küfür ettiğini düşündüğü gerekçesiyle Sadrettin Eran Ekiz’i öldüresiye döverek, dişlerini ve burnunu kıran Ferdi Karslı tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da kendisine küfür ettiğini düşündüğü gerekçesiyle Sadrettin Eran Ekiz’i öldüresiye döven Ferdi Karslı tutuklandı. Ekiz’i ciddi şekilde darp ederek dişlerini ve burnunu kıran zanlı Karslı, “Ciddi darp” ve “Vahim zarar” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlı Karslı, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ferdi Karslı’nın 27 Aralık 2018 tarihinde Muzaffer Ersu Sokak içerisinde, kendisine küfür ettiğini düşündüğü gerekçesiyle Sadrettin Eran Ekiz’in başına ve yüzüne birçok yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının müşteki Ekiz’e vurduğu yumruklar sonucunda Ekiz’in 3 dişinin ve burun kemiğinin 2 yerinden kırılmasına neden olduğunu açıkladı. Zanlının 30 Aralık 2018 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının suçunu itiraf ettiğini söyledi. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ferdi Karslı’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.