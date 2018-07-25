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Kudret Evli bu kez de cinsel tacizden tutuklandı

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Uyuşturucu sucundan daha önce tutuklanarak denetimli serbestlikten yararlanan Kudret Evli, Lefkoşa’da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi amaçlı kalan 22 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulundu

Kudret Evli bu kez de cinsel tacizden tutuklandı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi amaçlı kalmakta olan 22 yaşındaki Z.E. isimli kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Kudret Evli dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru İbrahim Tozi, zanlının önceki gün 09.00 sıralarında Lefkoşa’da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi içerisinde, tedavi amaçlı kalmakta olan 22 yaşındaki Z.E. isimli kadının yanına giderek kulağına “çok güzelsin“ diye fısıldadıktan sonra sol eli ile kalçasını sıkıp “rujun taştı“ diyerek dudağına dokunmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Z.E.’nin davranış bozukluğundan dolayı hastanede tedavi gördüğünü ve doktorundan yapılan soruşturmada ifade verme yetisi olup şikayetçi olmaya ehli olduğunun tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının aynı gün şikayet üzerine tutuklandığını belirtti.

Zanlının yazılı dava tebliğinde kendisine okunan “Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz” suçlarını kabul etmediğini, KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, zanlının denetimli serbestlikten faydalanarak 14 günde bir Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrole gidip ilaçlarını temin ettiğini ve doktordan yapılan soruşturmada ceza-i ehliyetinin olduğu tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada 2 gün polise ispatı vücut yapması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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