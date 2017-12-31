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Küçük kızlarla pansiyonda fuhuş yaptılar

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Lefkoşa’da Antalya Pansiyon’da yaşları 17 olan zanlılar A.G ve T.G isimli iki erkek şahıs, 14 yaşındaki ikiz kız kardeşlerle cinsel münasebette bulunduğu tespit edilirken, konu şahıslar ile pansiyon işletmecisi Turhan Kumru tutuklandı

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Küçük kızlarla pansiyonda fuhuş yaptılar
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Antalya Pansiyon’da 16 yaşından küçük kız çocuklarının fuhuş yaptığı gerekçesiyle alınan ihbar üzerine yapılan baskında konu pansiyon içerisinde yaşları 17 olan zanlılar A.G ve T.G isimli iki erkek şahsın 14 yaşındaki ikiz kız kardeşlerle cinsel münasebette bulundukları tespit edildi. Tutuklanan zanlılar A.G ve T.G ile pansiyonun işletmecisi Turhan Kumru tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 30 Aralık tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren Antalya Pansiyon’da küçük kız çocuklarının fuhuş yaptıkları bilgisi üzerine konu yere baskın yapıldığını söyledi. Polis yapılan baskında pansiyonun 1 numaralı odası içerisinde huzurda bulunan zanlılar A.G ile T.G’nin yaşları 14 olan ikiz kız kardeşler ile cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilmesi üzerine tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Ergüleç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında konu pansiyonun işletmecisi olan 75 yaşındaki Turhan Kumru’nun da suçun işlenmesine göz yumduğu gerekçesi ile tutuklandığını belirtti. Polis zanlılar A.G ile T.G’nin “16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz” ve “16 yaşından küçük kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girmek için alı koyma”, zanlı Turhan Kumru aleyhine ise “kontrolü altındaki binada 16 yaşındaki kız çocuğunun cinsel ilişkiye girmesine müsaade etme” suçlarından soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verirken zanlı Kumru’nun ise doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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