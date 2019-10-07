Küçük Deniz halen yoğun bakımda

Ötüken’de bir hafta önce annesinin garajdan geri geri çıkarken çarptığı 2 yaşındaki Deniz Sertsoy’un yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Özyılkan, Deniz Sertsoy’un tedavisinin de yoğun bakımda sürdüğünü belirtti.