 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
MTG yıldızlarıyla farklı
MTG yıldızlarıyla farklı
20 0
Felçli hasta zihniyle kol ve bacaklarını hareket ettirdi
Felçli hasta zihniyle kol ve bacaklarını hareket ettirdi
9 0
 
Hayalet ressamın tablosuna rekor fiyat
Hayalet ressamın tablosuna rekor fiyat
9 0
Azmin zaferi
Azmin zaferi
145 0
Toyota Land Cruiser 10 milyonu aştı
Toyota Land Cruiser 10 milyonu aştı
39 0
Güzelyurt Spor Salonuna Dr. Küçük adı veriliyor
Güzelyurt Spor Salonuna Dr. Küçük adı veriliyor
31 0
Lefkoşa trafiği çıldırtıyor
Lefkoşa trafiği çıldırtıyor
98 0
banner82

Küçük Deniz halen yoğun bakımda

banner27

Küçük Deniz halen yoğun bakımda
banner267

Ötüken’de bir hafta önce annesinin garajdan geri geri çıkarken çarptığı 2 yaşındaki Deniz Sertsoy’un yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. 
Özyılkan, Deniz Sertsoy’un tedavisinin de yoğun bakımda sürdüğünü belirtti. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.