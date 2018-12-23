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Korna çaldı diye dayak yedi

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Korna çaldı diye dayak yedi
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Girne’de ise Mavi Kordon Caddesi üzerinde 21 yaşındaki isminin baş harfleri B.B. 28 yaşındaki isminin baş harfleri O.Ş. ve 28 yaşındaki isminin baş harfleri O.Ş, korna çaldığı gerekçesi ile İbrahim Ateş’in yüzüne ve vücuduna vurup ciddi bir şekilde darp etti. Ardından adı edilenin kullanımında bulunan aracın da camlarını kırıp kaporta kısımlarını hasara uğrattı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
 

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